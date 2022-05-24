10.8 C
Рязань
Вторник, 24 мая, 2022

Жителя Новомичуринска осудят за изнасилование женщины в лифте

spot_img
Александр Ильин
Александр Ильин

Жителя Новомичуринска осудят за изнасилование женщины в лифте

24-летнего жителя Новомичуринская будут судить за изнасилование женщины в лифте многоквартирного дома, сообщает пресс-служба СК по Рязанской области.

Как установило следствие, в марте 2021 года мужчина, будучи пьяным, изнасиловал жительницу дома, куда пришёл в гости к знакомым. Кроме того, молодой человек угрожал женщине и наносил побои.

Рязанец обвиняется в изнасиловании, соединенном с угрозой убийством (п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ).

В настоящий момент уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7