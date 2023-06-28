Жителя Касимовского района признали виновным в совершении смертельного ДТП. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Рязанской области.

Установлено, что 23 августа 2021 года мужчина 1968 года, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, был за рулём автомобиля Kia. На дороге «Касимов – Новая Деревня – Елатьма – Савостьяново – Ардабьево – Дмитриево» по направлению Елатьмы он попытался объехать переходящего дорогу человека. Резкие манёвры привели к тому, что водитель врезался в металлическое ограждение. Автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.

Как итог – один из пассажиров автомобиля скончался от полученных травм, другому был причинен тяжкий вред здоровью.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Осужденный также на 2,5 года лишен права управления транспортными средствами. Кроме того, судом удовлетворены гражданские иски потерпевших на общую сумму 1 млн 450 тысяч рублей.