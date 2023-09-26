Жителя Касимовского района приговорили к пожизненному сроку за расстрел пяти человек

Жителя поселка Елатьма Касимовского района приговорили к пожизненному заключению за убийство пяти человек.

Как сообщает журнал «Записки следователя», 4 апреля 2020 года в одном из домов поселка произошло массовое убийство: на лестничном пролете между первым и вторым этажом лежали три окровавленных мужских тела. Еще два – юноши и девушки, с телесными повреждениями, несовместимыми с жизнью, находились на улице у крыльца подъезда.

По подозрению в преступлении был задержан житель дома, но свою вину он не признал, ссылаясь на то, что содеянное было самообороной.

Следствие установило, что в тот вечер мужчина вышел на балкон сделать замечание шумной компании во дворе. Молодые люди решили подняться к жильцу для выяснения отношений, однако тот не стал вызывать полицию, а взял ружье, вышел в подъезд и открыл огонь по людям, поднимавшимся на второй этаж.

Трое мужчин скончались на месте, а четвертый, будучи раненным, вместе со своей женой попытался скрыться, выбежав на улицу. Но мужчина с карабином в руках не дал им уйти и, выйдя на улицу, застрелил обоих.

На допросе подозреваемый утверждал, что жертвы сами зашли к нему в квартиру и взялись за ружье, поэтому он был вынужден защищать себя. На вопрос, зачем он стрелял в убегающих из подъезда людей, мужчина ответил, что не помнит, и все события для него были «как в тумане».

Психолого-психиатрическая судебная экспертиза пришла к выводу, что у подозреваемого наблюдается смешанное расстройство личности, которое не влечет его невменяемости, признаков аффективного состояния в его поведении также не выявили.

В результате предварительного расследования версия подозреваемого о самообороне была полностью опровергнута, и ему предъявили обвинение в убийстве пяти человек.

Приговором суда мужчина осужден к пожизненному лишению свободы. В октябре 2022 года приговор вступил в законную силу.