Жителя Касимовского района на семь лет осудили за убийство

50-летнего жителя Касимовского района осудили на семь лет за убийство. Подробности сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Рязанской области.

Следователями установлено, что 26 августа прошлого года в селе Щербатовка поссорились двое мужчин, ссора случилась на бытовой почве и переросла в драку. В ходе драки обвиняемый дважды ударил потерпевшего ножом в шею. От полученных ранений мужчина скончался.

После этого обвиняемый вывез труп оппонента в лес и закопал. Захоронение замаскировал сосновыми ветками.

Следователям удалось раскрыть преступление, в ходе следствия мужчина признал свою вину и раскрыл все обстоятельства произошедшего.

Судом ему назначено наказание в виде семи лет и двух месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.