Жителя Касимовского округа подозревают в убийстве знакомого

Житель Касимовского округа 50 лет предстанет перед судом по обвинению в убийстве знакомого. Об этом сообщает пресс-служба СК России по Рязанской области.

Следствием установлено, что в декабре 2024 года в ходе конфликта на фоне алкогольного опьянения обвиняемый, находясь в жилом доме, расположенном в рабочем поселке Гусь-Железный, выстрелил из находящегося при нем гладкоствольного ружья в 42-летнего потерпевшего, причинив огнестрельное ранение грудной клетки. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.