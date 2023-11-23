Четверг, 23 ноября, 2023
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Жителя Касимова приговорили к 8 годам колонии за сбыт наркотиков

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Border фото создан(а) mb-photoarts - ru.freepik.com
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Жителя Касимова Рязанской области приговорили к 8 годам и 5 месяцам колонии строгого режима за незаконный сбыт наркотиков.

Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Мужчина признался, что работал закладчиков в двух нелегальных интернет-магазинах и распространял наркотики в Касимове, Сасове, Шилове и Коломне.

При личном досмотре у касимовца обнаружили производный N-метилэфедрона массой более 36 граммов. На улицах города полицейские нашли закладки, сделанные злоумышленником, общей массой более 8 граммов.

Отмечается, что приговор вступил в законную силу.

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