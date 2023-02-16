Жителя Касимова будут судить за изнасилование знакомой

В Касимове следователи завершили работу над дело местного жителя, 1984 года рождения, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности. Мужчину обвиняют в совершении преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности (ч. 1 ст. 131, ч. 1 ст. 132 УК РФ). Подробности сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области.

По версии следствия, 28 апреля 2022 года нетрезвый обвиняемый изнасиловал знакомую, у которой был в гостях. Также он совершил в отношении женщины иные насильственные действия сексуального характера.

До суда задержанный находился в СИЗО. Следствие посчитало его вину доказанной и передало дело на рассмотрение в суд.