Четверг, 16 февраля, 2023
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Жителя Касимова будут судить за изнасилование знакомой

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В Касимове следователи завершили работу над дело местного жителя, 1984 года рождения, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности. Мужчину обвиняют в совершении преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности (ч. 1 ст. 131, ч. 1 ст. 132 УК РФ). Подробности сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области.

По версии следствия, 28 апреля 2022 года нетрезвый обвиняемый изнасиловал знакомую, у которой был в гостях. Также он совершил в отношении женщины иные насильственные действия сексуального характера.

До суда задержанный находился в СИЗО. Следствие посчитало его вину доказанной и передало дело на рассмотрение в суд.

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