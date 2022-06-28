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Вторник, 28 июня, 2022

Жителя Ермишинского района осудили на полтора года за повторную езду в состоянии опьянения

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Татьяна Проводина

Жителя Ермишинского района осудили на полтора года за повторную езду в состоянии опьянения

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Приговор вынес Кадомский райсуд. Об этом сообщает прокуратура Ермишинского района.

Суд поддержал требование гособвинителя назначить гражданину наказание в виде реального лишения свободы. Окончательное наказание – лишение свободы на полтора года с отбыванием наказания в ИК строгого режима. Мужчину взяли под стражу в зале суда.

Мужчина управлял автомобилем в состоянии опьянения. При этом ранее он уже был судим за преступления в состоянии опьянения. Предыдущее наказание не было связано с лишением свободы. Оно не повлияло на исправление осуждённого, и он снова сел за руль в нетрезвом виде, – отмечается в сообщении.

Приговор суда не вступил в законную силу.

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