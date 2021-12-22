Жителя Челябинска осудят за пьяное изнасилование в Рязани

В Рязани завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего жителя Челябинска. Мужчину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование, соединенное с угрозой убийством).

Подробности случившегося сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области.

По версии следствия, 5 июня 2021 года нетрезвый мужчина недалеко от вокзала Рязань-1, угрожая убийством, изнасиловал 26-летнюю рязанку, с которой перед этим познакомился на улице.

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По решению суда на время следствия задержанного отправили в СИЗО. Теперь его уголовное дело передано на рассмотрение судье.