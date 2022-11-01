Жители Волгограда собирают дождевую воду из-за коллапса с трубами

В Волгограде некоторые местные жители вынуждены собирать дождевую воду из-за коллапса с трубами, пишет V1.RU.

Ранее в городе произошла крупная аварию на канализационном коллекторе, которая оставила без воды 200 тысяч человек. Все началось 26 октября с обвала грунта после дождя в сквере имени композитора Александры Пахмутовой.

«От отчаяния жители города-миллионника даже начали собирать дождевую воду из луж и водостоков», – говорится в статье.

Сообщается, что рабочие чинят две огромные трубы. Пока ремонт не закончился, и волгоградцы скупают бутилированную воду.

«Некоторые от безысходности скупали даже газированную», – пишет издание.

Почти полдня 28 октября коммунальщики пытались докопаться до труб канализационного коллектора и починить его, не отключая подачу воды, в городской водопровод. Но потом пришли к выводу, что это невозможно.

Вскоре было принято решение отключить от воды Советский, Ворошиловский и часть Кировского района. Власти ввели в городе режим чрезвычайной ситуации. По факту случившегося возбуждено административное расследование.

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