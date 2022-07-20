Жители улицы Станкозаводской просят убрать упавшие деревья.

Автор публикации в группе Новости Рязани ВКонтакте сообщает, что во дворе дома №9 дерево упало на провода. Фотографии, по словам рязанца, сделаны 16 июля, а деревья не убраны до сих пор.

Возле ДК Станкозавода возле памятника 50 лет СССР лежат упавшие деревья, – отмечает автор поста.

Одно дерево перегородило тротуар, другое зацепилось за соседнее дерево и нависает над тротуаром. Ещё одно дерево тоже может упасть в любой момент, – пишет автор.