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Жители трёх улиц останутся без холодной воды 15 ноября

7info7
Фото Pxhere

В Рязани 15 ноября жители трёх улиц останутся без холодной воды. Информация об этом появилась на сайте городского Водоканала.

Водоснабжение приостановят с С 9:00 до 17:00. Причина — проведение ремонтных работ.

Воды не будет по следующим адресам:

улица Введенская, д. № 81 (Прокуратура Рязанского района), 84, 86 корп. 1, 86, 99 (ГБУ РО Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий), 92, 98, 114;

улица Горького, д. № 19, 32, 36, 38;

улица Фрунзе, д. № 3м, 6а, 8а, 22, 24, 26, 28.

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