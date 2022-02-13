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Воскресенье, 13 февраля, 2022

Жители Смоленска сообщили о появлении педофила в Королёвке

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Жители Смоленска сообщили о появлении педофила в Королёвке

Александр Ильин
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Жители Смоленска рассказали о подозрительном незнакомце в микрорайоне Королёвка, который наблюдает за детьми и пытается увести их, сообщает портал «Главный региональный».

Информация о мужчине также появилась в группе местного детского сада. Указывается, что его видели возле играющих детей. Несколько раз он даже пытался увести ребёнка с собой. 

В социальных сетях смоляне сообщили, что незнакомец одет в старую советскую куртку, худощавого телосложения. На одной из городских остановок он начал приставать к школьникам, однако испугался внимания прохожих.

«Муж догнал и вызвал ППС, но они сказали, что этот педофил стоит на учете в психдиспансере, без совершения преступления его не заберут, и не завели уголовное дело, его задержали», —  написала девушка.

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Смоляне просят родителей следить за своими детьми, быть бдительными.

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