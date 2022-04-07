Жители Скопинского района передали в библиотеки Донбасса учебники и книги

Более 300 учебников и детских книг будут переданы в библиотеки ДНР и ЛНР, а также в региональные пункты временного размещения граждан. Их собрали жители Скопинского района.

— Наши дети с удовольствием откликнулись на предложение поучаствовать в акции. В это непростое время очень важно вернуть детям Донбасса возможность учиться, читать любимые книги на русском языке. Надеюсь, ребята там почувствуют тепло и доброту, с которыми были собраны эти книги, — отметила член местного политического совета партии «Единая Россия» Ольга Филатова.

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Отметим, что акция проходит во всех районах Рязанской области.