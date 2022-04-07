Жители Скопинского района передали в библиотеки Донбасса учебники и книги

Более 300 учебников и детских книг будут переданы в библиотеки ДНР и ЛНР, а также в региональные пункты временного размещения граждан. Их собрали жители Скопинского района.
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Отметим, что акция проходит во всех районах Рязанской области.
Более 300 учебников и детских книг будут переданы в библиотеки ДНР и ЛНР, а также в региональные пункты временного размещения граждан. Их собрали жители Скопинского района.
Отметим, что акция проходит во всех районах Рязанской области.
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