Жители Шилова сообщили о сильном звуке взрыва

22 мая жители Шилова сообщили о звуке взрыва. Сообщение появилось в группе Подслушано Шилово, под постом началось обсуждение.
В комментариях пользователи сообщили, что звук был очень сильный. Они выдвинули ряд предположений:
Я думала у меня окна по вылетают. Скорее всего, учения проходят.
От таких учений дома потрескаются.
В Сасово такое постоянно. Всё стекла трещат с стенами вместе.
Это самолеты двигатели свои включают реактивные и такой звук, это не первый такой случай.
Официальной информации о каких-либо происшествиях не поступало.