Понедельник, 22 мая, 2023
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Жители Шилова сообщили о сильном звуке взрыва

7info7

22 мая жители Шилова сообщили о звуке взрыва. Сообщение появилось в группе Подслушано Шилово, под постом началось обсуждение.

В комментариях пользователи сообщили, что звук был очень сильный. Они выдвинули ряд предположений:

Я думала у меня окна по вылетают. Скорее всего, учения проходят.

От таких учений дома потрескаются.

В Сасово такое постоянно. Всё стекла трещат с стенами вместе.

Это самолеты двигатели свои включают реактивные и такой звук, это не первый такой случай.

Официальной информации о каких-либо происшествиях не поступало.

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