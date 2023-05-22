Жители Шилова сообщили о сильном звуке взрыва

22 мая жители Шилова сообщили о звуке взрыва. Сообщение появилось в группе Подслушано Шилово, под постом началось обсуждение.

В комментариях пользователи сообщили, что звук был очень сильный. Они выдвинули ряд предположений:

Я думала у меня окна по вылетают. Скорее всего, учения проходят.

От таких учений дома потрескаются.

В Сасово такое постоянно. Всё стекла трещат с стенами вместе.

Это самолеты двигатели свои включают реактивные и такой звук, это не первый такой случай.

Официальной информации о каких-либо происшествиях не поступало.