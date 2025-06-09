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Общество

Жители села Лопатино жалуются на нехватку воды

Анастасия Мериакри

Жители села Лопатино Рязанской области жалуются на слабый напор и нехватку воды. Специалисты объясняют это увеличением потребления ресурса.

По словам рабочих, воды не хватает в связи с началом дачного сезона. Хозяева приезжают на дачу, поливают огороды и наполняют бассейны, в связи с чем падает напор.

«Почти две недели занимаемся решением проблемы. Провели работы на водонапорной башне: заменили задвижки и запорные арматуры. Обследовали скважину и извлекли посторонний предмет, но это не помогло. Глубина скважины — 40 метров, давление воды — меньше одной атмосферы. Этого недостаточно для нормального напора. Сейчас ждем подрядную организацию из Рязани «Бурводстрой». Она проведет детальную телеинспекцию. Послечего, скорее всего, будем углублять скважину», — прокомментировал проблемудиректор МКП «Жилсервис» Павел Овсянников.

Водоснабжение обещают восстановить в ближайшее время. На время ремонтных работ в село привозят питьевую воду и воду для хозяйственных нужд.

Жители села Лопатино жалуются на нехватку воды По словам рабочих, воды не хватает в связи с началом дачного сезона.
Жители села Лопатино жалуются на нехватку воды По словам рабочих, воды не хватает в связи с началом дачного сезона.
Жители села Лопатино жалуются на нехватку воды По словам рабочих, воды не хватает в связи с началом дачного сезона.

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