Жители села Лопатино жалуются на нехватку воды

Жители села Лопатино Рязанской области жалуются на слабый напор и нехватку воды. Специалисты объясняют это увеличением потребления ресурса.
По словам рабочих, воды не хватает в связи с началом дачного сезона. Хозяева приезжают на дачу, поливают огороды и наполняют бассейны, в связи с чем падает напор.
Водоснабжение обещают восстановить в ближайшее время. На время ремонтных работ в село привозят питьевую воду и воду для хозяйственных нужд.
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