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Понедельник, 10 января, 2022
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Жители Рыбинска пришли в ужас от бешеных счетов за отопление

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В Рыбинске местные жители жалуются в группе «Подслушано в Рыбинске» в социальной сети «ВКонтакте» на огромные счета за отопление в декабре.

«Отопление за однокомнатную квартиру 1600, за двухкомнатную – 3300», – посетовал горожанин.

Ему ответили, что получили счет на 4100 рублей за двухкомнатную квартиру. Еще один пользователь отметил, что ему придется заплатить 2599,50 рублей за однокомнатную квартиру площадью 32,5 квадратных метра.

При этом жители Рыбинска обратили внимание, что в декабре «батареи были чуть теплые».

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