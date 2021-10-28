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Четверг, 28 октября, 2021
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Жители Рязанской области получат терабайт интернета Tele2 при покупке iPhone 13

7info

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Tele2 начислит терабайт интернет-трафика владельцам iPhone серии 13. Бонус станет выгодным дополнением к покупке и позволит оценить все инновационные возможности нового поколения смартфонов.

Используя дополнительный терабайт интернет-трафика и высокоскоростной 4G, клиенты Tele2 смогут смотреть видео в высоком разрешении, размещать качественный контент в социальных сетях, слушать музыку, скачивать электронные и аудиокниги, устанавливать мобильные приложения, совершать онлайн-покупки и делать многое другое.

К слову, пакета в 1 Тб хватит на прослушивание порядка 200 000 музыкальных треков, отправку в социальные сети около 250 000 фотографий или просмотр 500 часов HD-видео. Терабайт трафика от Tele2 можно использовать в течение года с даты его активации.

Для получения подарка жителям Рязанской области достаточно подключиться или перейти на один из тарифов: «Мой онлайн», «Мой онлайн+», «Везде онлайн», «Игровой». Затем установить SIM-карту в новый iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max или iPhone 13 mini. Терабайт мобильного трафика будет добавлен к основному пакету интернета автоматически.

Подробнее об условиях акции на сайте tele2.ru.

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