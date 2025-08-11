На Солнце произошёл комплексный выброс плазмы в результате взрыва, затронувшего западное полушарие небесного тела. Об этом сообщили учёные из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

По их данным, площадь вспышки составила около полумиллиона километров. Часть магнитных полей и вещества могла быть направлена в сторону нашей планеты.

Кандидат физико-математических наук Олег Угольников в беседе с «Абзацем» рассказал, что бояться нечего. По его словам, даже если плазма достигнет Земли, это может привести лишь к появлению небольших полярных сияний.

«Люди никак на себе это не ощутят, разве что понравится тем, кто любит их фотографировать», — пояснил эксперт.

Похоже, природное явление может стать лишь поводом для наблюдения за небом, но не представляет никакой угрозы для жителей России и других стран.