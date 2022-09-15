Четверг, 15 сентября, 2022
Татьяна Проводина

Жители России могут получить часть пенсии досрочно

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Жителям России объяснили, как можно получить накопительную часть пенсии по достижении «старого» пенсионного возраста. Для этого нужно набрать определённое число пенсионных коэффициентов и страхового стажа.

В интервью агентству «Прайм» доцент кафедры экономики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев отметил, что эту пенсию можно получить раньше, чем по старости, это прописано в законодательстве.

Возраст выхода на пенсию по старости постепенно увеличивается с 1 января 2019 года.

Минимальное количество пенсионных коэффициентов для права на выплату пенсии по старости в этом году — 23,4. Необходим страховой стаж (в этом году — 13 лет) и/или специальный стаж.

Граждане России, выходящие на пенсию при достижении общеустановленного пенсионного возраста, могут обратиться за выплатой средств в 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. В текущем году пенсионный возраст составляет 61,5 года для мужчин и 56,5 года для женщин.

Заявление на выплату нужно подавать в ПФР или НПФ.

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