Жители Ряжского округа на неделю останутся без газа. Об этом сообщает «Газпром межрегионгаз Рязань».

Компания проводит ремонтные работы на газопроводе. В связи с этим в Ряжске и Ряжском округе 22 мая в 11:00 перекроют подачу газа. Ограничения продлятся до 29 мая 2025 г. (с учетом повторных пусков).

Данные работы проводятся в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону.