Жители Ряжского округа на неделю останутся без газа. Об этом сообщает «Газпром межрегионгаз Рязань».
Компания проводит ремонтные работы на газопроводе. В связи с этим в Ряжске и Ряжском округе 22 мая в 11:00 перекроют подачу газа. Ограничения продлятся до 29 мая 2025 г. (с учетом повторных пусков).
Данные работы проводятся в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону.
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