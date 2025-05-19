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Фото из группы Газпром межрегионгаз Рязань ВКонтакте
Фото из группы Газпром межрегионгаз Рязань ВКонтакте
Происшествия

Жители Ряжского округа на неделю останутся без газа

Анастасия Мериакри

Жители Ряжского округа на неделю останутся без газа. Об этом сообщает «Газпром межрегионгаз Рязань».

Компания проводит ремонтные работы на газопроводе. В связи с этим в Ряжске и Ряжском округе 22 мая в 11:00 перекроют подачу газа. Ограничения продлятся до 29 мая 2025 г. (с учетом повторных пусков).

Данные работы проводятся в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону.

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