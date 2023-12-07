Четверг, 7 декабря, 2023
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Жители рязанской Солотчи несколько лет не могут добиться от власти уборки дороги

7info 2
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Жители Солотчи пожаловались, что дирекция благоустройства Рязани ни разу за 15 лет не почистила дорогу к одному из многоквартирных домов.

В беседе с 7info жители дома №2б по улице Мещерская поделились, что все время убирали снег своими силами несмотря на то, что очистка дороги входит в обязанности дирекции благоустройства города.

Дорога находится в 150 метрах от социально-реабилитационного центра «Сосновый бор». При этом проезжую часть к центру чистят исправно, рассказали жители, но к многоквартирным домам техника не подъезжает.

Органы власти не могут дать конкретного ответа, когда будет произведена уборка снега. Время обработки запроса достигает 30 дней.

Власти про нас забыли и вспомнить могут только к концу зимы. Отдали нас Рязани, но никто ничего не делает. Барахтаемся сами,

— поделился местный житель.

Ранее прокуратура начала проверку по факту отсутствия освещения на оживленной дороге в Солотче.   

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