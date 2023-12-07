Жители рязанской Солотчи несколько лет не могут добиться от власти уборки дороги

Жители Солотчи пожаловались, что дирекция благоустройства Рязани ни разу за 15 лет не почистила дорогу к одному из многоквартирных домов.
В беседе с 7info жители дома №2б по улице Мещерская поделились, что все время убирали снег своими силами несмотря на то, что очистка дороги входит в обязанности дирекции благоустройства города.
Дорога находится в 150 метрах от социально-реабилитационного центра «Сосновый бор». При этом проезжую часть к центру чистят исправно, рассказали жители, но к многоквартирным домам техника не подъезжает.
Органы власти не могут дать конкретного ответа, когда будет произведена уборка снега. Время обработки запроса достигает 30 дней.
Ранее прокуратура начала проверку по факту отсутствия освещения на оживленной дороге в Солотче.