Жители Рязанской области замечают у себя признаки профдеформации

50% опрошенных работников Рязанской области не хотели бы бороться с возникшей у них профессиональной деформацией. Такие данные были получены в ходе совместного исследования онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu и крупнейшей российской платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru.

Половина жителей Рязанской области замечают у себя признаки профдеформации. Большинство из них – это женщины (30%) в возрасте от 25 до 34 лет (33%) со стажем работы от 6 до 10 лет (38%). Чаще остальных признаки профдеформации отмечают у себя HR-менеджеры (45%), медики и фармацевты (43%) и топ-менеджеры (38%).

Жители Рязанской области становятся более циничными. Такой признак профессиональной деформации отметили у себя треть участников опроса. Еще 30% респондентов постоянно находятся на связи с коллегами (в том числе в нерабочее время) и отмечают развитие сверхсильного чувства ответственности. 32% стали более черствыми по отношению к людям, а для каждого пятого работа стала образом жизни.

Чем дольше человек находится в профессии, тем медленнее, на его взгляд, у него развивается профессиональная деформация. Так, респонденты, чей стаж насчитывает от 1 до 3 лет, отмечают у себя появление профдеформации в течение 12 месяцев (79%). При этом люди, работающие больше 20 лет, заметили у себя признаки профессиональной деформации спустя 6 и более лет работы (65%). Позже остальных возникновение профдеформации у себя замечают бухгалтеры (61%), высшее руководство (55%) и логисты (48%). Это можно связать с тем, что люди из приведенных профессий достаточно взрослые и, соответственно, менее подверженные влиянию профессии на их характер и привычки.

45% опрошенных считают, что профдеформация не оказывает негативного влияния на их коммуникацию с окружающими, 50% не хотят с ней бороться. 74% респондентов от 18 до 24 лет не считают нужным избавляться от проявлений профдеформации. Наибольшее количество ИТ-специалистов (69%), маркетологов (64%) и юристов (61%) не склонны решать проблемы проявления у себя профессиональной деформации.

При этом 37% респондентов считают, что профдеформация негативно влияет на качество выполнения работы. Такое отношение к этому явлению свойственно более возрастной аудитории: респонденты в возрасте от 35 до 44 лет и от 55 лет (по 45%) согласны с тем, что профдеформация может портить качество работы. Положительный эффект профессиональной деформации в контексте выполнения задач отмечают строители (42%), продажники (40%) и представители высшего руководства компаний (38%). Это можно связать со спецификой должностей: при выполнении задач важен четкий план действий, от которого редко необходимо отступать, соответственно, проявление признаков профдеформации может сыграть только на руку.

Чтобы справиться с развитием профессиональной деформации, жители Рязанской области стараются сменить свою сферу деятельности (54%), найти не связанное с работой хобби (55%) и регулярно отдыхать (45%).

Таким образом, жители Рязанской области осознают факт наличия проявлений профессиональной деформации, однако относятся к ним положительно, считая, что они не вредят коммуникации с друзьями и близкими вне работы. Однако жители региона осознают, что профдеформация может негативно влиять на качество работы, так как из-за нее человек не способен решать неординарные задачи.

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