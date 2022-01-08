Жители Рязанской области выиграли более 15 миллионов в новогоднем тираже «Русского лото»

Жители Рязанской области в общей сложности выиграли 15 миллионов 17 тысяч 892 рубля в новогоднем тираже «Русского лото». Об этом сообщила пресс-служба компании «Столото».

Один из рязанцев стал богаче на 750 тысяч рублей.

Всего в регионе было куплено 109 840 выигрышных лотерейных билетов.

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Больше всего повезло участникам из Москвы и Краснодара — два человека выиграли по 500 миллионов рублей, разделив главный приз в 1 миллиард.

Также в первый день нового года 52 человека из разных регионов страны выиграли по миллиону.