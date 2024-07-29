Понедельник, 29 июля, 2024

Жители Рязанской области все чаще оплачивают покупки с помощью SberPay

Автор: 7info 2

Опубликовано

С начала 2024 года рязанцы совершили более 50 тыс.транзакций при помощи сервисов бесконтактной оплаты. 48% операций были совершены через систему платежных сервисов SberPay.

Самыми популярными для оплаты через SberPay у жителей Рязанской области стали покупки в строительных магазинах: на них приходится 53% всех операций. На втором месте отдых и развлечения – 45% покупок. Чуть меньше – 44% оплат – зафиксировано в категории «Пригородные транспортные перевозки». Растет и популярность оплаты жилищно-коммунальных услуг: примерно треть всех платежейрязанцы совершают при помощи сервисов бесконтактной оплаты.

Иван Семенов, управляющий Рязанским отделением Среднерусского банка Сбербанка:

«Все больше жителей Рязанской области оплачивают покупки с помощью SberPay, что неудивительно: сервис прост и удобен в использовании. При этом SberPay отлично подходит и для предпринимателей: его можно подключить к торговой площадке для приема платежей вне зависимости от вида бизнеса».

Реклама: ПАО «Сбербанк России», ИНН: 7707083893

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