Среда, 3 сентября, 2025
17.8 C
Рязань
Общество

Жители Рязанской области настроены на активное участие в предстоящих выборах

По словам главного врача Рязанского кардиодиспансера Анастасии Филимоновой, современная избирательная система обладает высокой степенью прозрачности. Она отметила, что среди ее знакомых много общественных наблюдателей, которые представляют различные сферы: здравоохранение, образование, социальную работу.

Александр Селиванов, директор рязанского филиала общества «Знание», выделил ключевое удобство многодневного голосования. Он также обратил внимание на нововведение: избиратели теперь могут изменить свой участок, выбрав для голосования не место прописки, а свое текущее местоположение. Эта опция особенно важна для тех, кто в дни выборов будет в командировке, на работе или выполнять функции наблюдателя в другом районе.

Популярный блогер Анна Воронкова (МамАня) призвала земляков не оставаться в стороне и найти время для реализации своего гражданского права. Она напомнила, что голосование будет проходить с 8:00 до 20:00.

Напомним, что выборы депутатов Рязанской областной Думы VIII созыва пройдут в течение трех дней — с 12 по 14 сентября. За соблюдением процедуры будут следить около 3000 общественных наблюдателей, включая этап надомного голосования. Дополнительный контроль обеспечат системы видеонаблюдения на всех избирательных участках.

