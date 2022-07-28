Татьяна Проводина

Жители Рязанской области могут присоединиться к проекту ОНФ «Всё для Победы»

Скриншот со страницы проекта ОНФ "Всё для Победы!"

Жители Рязанской области могут присоединиться к благотворительному проекту Общероссийского народного фронта «Все для Победы».

Цель проекта ОНФ – поддержка защитников и жителей Донбасса. К участию приглашают жителей Рязанской области. Об этом сообщает министерство по делам территорий и информационной политике региона.

Портал «Всё для Победы» уже работает. Там все желающие могут поддержать жителей и защитников Донецкой и Луганской народных республик, — говорится на сайте правительства Рязанской области.

Пункты приёма помощи в рамках проекта на базе отделений ОНФ открыты во всех российских регионах. Принести можно необходимые вещи, в том числе материально-техническое обеспечение для войск.

Подробнее об участии в проекте можно узнать на официальном сайте.

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