Жители Рязанской области могут получить онлайн-заказы в 50 почтоматах Почты России

Клиенты Почты России могут получить оплаченные заранее посылки из российских и зарубежных интернет-магазинов в 50 почтоматах Рязанской области. Об этом сообщает областное министерство по делам территорий и информполитике.

Сеть Почты России включает свыше 7,5 тысяч аппаратов — 4894 собственных и 2700 партнёрских. Она является одной из крупнейших сетей автоматизированных пунктов выдачи в стране. В областном центре 46 почтоматов работают в 46 крупных ТЦ и 4 — в отделениях.

Ожидается, что до конца года заработает оплата отправлений картой через POS-терминал.