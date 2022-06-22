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Среда, 22 июня, 2022

Жители Рязанской области могут получить онлайн-заказы в 50 почтоматах Почты России

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Татьяна Проводина

Жители Рязанской области могут получить онлайн-заказы в 50 почтоматах Почты России

Клиенты Почты России могут получить оплаченные заранее посылки из российских и зарубежных интернет-магазинов в 50 почтоматах Рязанской области. Об этом сообщает областное министерство по делам территорий и информполитике.

Сеть Почты России включает свыше 7,5 тысяч аппаратов — 4894 собственных и 2700 партнёрских. Она является одной из крупнейших сетей автоматизированных пунктов выдачи в стране. В областном центре 46 почтоматов работают в 46 крупных ТЦ и 4 — в отделениях.

Ожидается, что до конца года заработает оплата отправлений картой через POS-терминал.

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