Жители Рязанской области могут получить господдержку своих проектов

Жители Рязанской области могут заявить о своих проектах на форуме «Сильные идеи для нового времени».

Поделиться своими идеями по развитию страны можно на сайте идея.росконгресс.рф. К участие принимаются заявки по семи направлениям: «Эффективное государство», «Технологическое развитие», «Экономика данных и цифровые решения», «Эффективный труд и образование», «Качество жизни населения», «Развитие экономики и предпринимательства», «Пространство для жизни».

Эксперты Агентства стратегических инициатив рассмотрят каждую поступившую заявку и определят топ-100 проектов. Десять лучших инициатив будут представлены руководству страны и получат господдержку для реализации.

Прием заявок продлится до 31 января 2024 года. Уровень готовности проекта может быть разный – от идеи до уже составленного плана реализации, сообщает сайт правительства Рязанской области.