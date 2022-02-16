Жители Рязанской области могут поделиться идеями по развитию Большого Золотого кольца

Министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области сообщает о том, что в формате онлайн начался сбор предложений по развитию нового туристического маршрута «Большое Золотое кольцо».

В обновленный маршрут вошли 9 регионов: Московская, Ярославская, Костромская, Ивановская, Владимирская, Тульская, Тверская, Калужская и Рязанская области. Соглашение о сотрудничестве было подписано в 2021 году на Петербургском международном экономическом форуме. Мероприятие реализуется Федеральным агентством по туризму в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

В рамках проведения комплексного анализа туристического потенциала территории Большого Золотого кольца запускается онлайн-платформа. Свои предложения по развитию гостиничной инфраструктуры, туристических сервисов и событийных мероприятий могут оставить все желающие: жители региона, представители бизнеса, общественных организаций, эксперты. Поделиться идеями можно на портале большое-золотое-кольцо.рф до 15 марта 2022 г.Все предложения граждан будут использованы для формирования маршрутов и поиска пространств для развития гостинично-туристической отрасли с целью сделать макрорегион «Большое Золотое кольцо» привлекательным для туристов и одновременно комфортным для жителей.