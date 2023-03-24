Жители Рязанского района собрали посылки для десантников из Рязани

Жители Дядьковского сельского поселения отправили посылки в 137 десантный полк. Об этом сообщила администрация Рязанского района.
21 марта жители поселения отвезли посылки для военнослужащих 137 десантного полка. В них — газовые плиты и баллоны, термобелье и медикаменты, сигареты и перчатки, средства личной гигиены, продукты питания и многое другое.
Ребята из кружка «Волшебная палитра» подготовили для земляков трогательные письма и рисунки. Их тоже вложили в посылки.
Сейчас объявлен очередной сбор посылок для десантников, находящихся в зоне проведения СВО. Организаторы отмечают, что особенно актуальны на данный момент:
— средства защиты от насекомых
— баллоны газовые для плиток
— перчатки (х/б)
— влажные салфетки, влажная туалетная бумага
— сигареты
— б/п макароны, картофель.
Посылки принимают в Дядьковском Доме культуры (с. Дядьково, ул. Центральная, 47б).
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