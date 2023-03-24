Жители Рязанского района собрали посылки для десантников из Рязани

Жители Дядьковского сельского поселения отправили посылки в 137 десантный полк. Об этом сообщила администрация Рязанского района.

21 марта жители поселения отвезли посылки для военнослужащих 137 десантного полка. В них — газовые плиты и баллоны, термобелье и медикаменты, сигареты и перчатки, средства личной гигиены, продукты питания и многое другое.

Ребята из кружка «Волшебная палитра» подготовили для земляков трогательные письма и рисунки. Их тоже вложили в посылки.

Сейчас объявлен очередной сбор посылок для десантников, находящихся в зоне проведения СВО. Организаторы отмечают, что особенно актуальны на данный момент:

— средства защиты от насекомых

— баллоны газовые для плиток

— перчатки (х/б)

— влажные салфетки, влажная туалетная бумага

— сигареты

— б/п макароны, картофель.

Посылки принимают в Дядьковском Доме культуры (с. Дядьково, ул. Центральная, 47б).