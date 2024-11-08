Пятница, 8 ноября, 2024
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Жители Рязанского района могут столкнуться с отключениями электричества до конца ноября

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Кристина Аманн
Фото: t.me/ryazraion

В Рязанском районе с 11 ноября начнётся реконструкция объектов электроснабжения на деулинском направлении. Об этом сообщается в тг-канале «Рязанский район».

Работы направлены на повышение надёжности электроснабжения в Деулине, Борискове, Картаносове, Поповке, и Лесохиме. Отмечается, что предстоит значительная реконструкция воздушной линии электропередачи. Работы ориентировочно продлятся четыре недели.

В связи с этим населенные пункты будут обеспечиваться резервными источниками электроснабжения. Однако энергетики предупреждают, что возможны кратковременные отключения подачи электричества.

В посёлке Деулино развернут мобильный пункт, куда жители смогут обращаться ежедневно с 9:00 до 16:00 часов. Также вопросы можно будет задать по номеру 8-915-597-31-56. Кроме того, доступна круглосуточная и бесплатная горячая линия 8-800-220-0-220.

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