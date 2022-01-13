Жители рязанского Дядьково выйдут на митинг против строительства моста-дублёра через Оку

Жители рязанского посёлка Дядьково проведут митинг за перенос подъездной дороги к мосту-дублёру через Оку в новое место, сообщает РИА «МедиаРязань».

Рязанцы планируют, что власти пересмотрят вариант с размещением подъезда к мосту-дублёру и перенесут его на северный обход.

Местные жители обеспокоены, что при возведении развязки у нового моста у них пропадут парковочные места, подъезды к своим домам. Кроме того, возникнут сложности с переходом на противоположную сторону посёлка, где находятся детский сад, остановка, медпункт, магазины.

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Подробнее о строительстве моста-дублёра через Оку можно прочитать в статье РИА «7 новостей».