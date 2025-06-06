Жители Рязани вновь жалуются на сильную вонь в городе

Жители Рязани в соцсетях продолжают жаловаться на сильную вонь в городе. Сообщения поступают из разных районов.
Пользователи сообщают о запахе сероводорода, жалуются на першение в горле, головные боли.
Некоторые комментаторы отмечают, что сейчас школьники сдают ЕГЭ, вонь вполне может мешать показывать нормальные результаты.
Также рязанцы сообщили о ещё одной экологической беде: ручей Песоченка окрасился в непонятный цвет, вода воняет.
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