Жители Рязани, Тулы и Республики Дагестан собрали гуманитарный груз в зону СВО

В зону специальной военной операции отправился очередной конвой с гуманитарным грузом, собранным жителями Рязани, Тулы и Республики Дагестан. Об этом сообщает Рязанская городская Дума.

В передаче гуманитарной помощи приняли участие глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова, депутат РГД Татьяна Шпортун, глава администрации города Тулы Илья Беспалов, вице-президент Федерации боевого самбо России Магомедсултан Алиев. Бойцам доставили техническое оборудование и экипировку, продуктовые наборы, строительные материалы.

«Каждая посылка в зону СВО – это больше, чем просто груз. Это поддержка и вера в наших героев, которые сейчас доблестно выполняют свой воинский долг на передовой. Сегодня всех нас объединяет лишь одно желание – помочь, не оставаться в стороне. Это очень ценно», – сказала Татьяна Панфилова.