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Жители Рязани сообщили о мужчине, преследующем мам с колясками

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Жители Рязани пожаловались на мужчину, преследующего мам с колясками в Дашково-Песочне.

Странного мужчину рязанки заметили в районе ТЦ «Шереметьевский», сообщает Ya62 со ссылкой на соцсети. Сначала инцидент произошел возле дома №54 по улице Новоселов:

Он увязался за мной от подъезда, причем, когда я вышла, он шел мимо, но, увидев меня, резко развернулся и пошел за мной, это сложно не заметить. Отвадил его от меня продавец овощей и фруктов возле «Пятерочки»,

— поделилась одна из девушек.

Ситуация повторилась 9 ноября возле новой «Европы». Девушка с коляской пошла в конец сквера, когда увидела подозрительного мужчину. Сначала он преследовал ее, а затем спрятался в кусты. Девушка быстро пошла обратно и предупредила другую маму с коляской, чтобы она туда не ходила.

По описанию мужчине 55-60 лет, высокий, крупного телосложения, одет в синюю куртку, темную шапку и носит сумку через плечо. 

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