Жители Рязани сообщили о мужчине, преследующем мам с колясками

Жители Рязани пожаловались на мужчину, преследующего мам с колясками в Дашково-Песочне.
Странного мужчину рязанки заметили в районе ТЦ «Шереметьевский», сообщает Ya62 со ссылкой на соцсети. Сначала инцидент произошел возле дома №54 по улице Новоселов:
Ситуация повторилась 9 ноября возле новой «Европы». Девушка с коляской пошла в конец сквера, когда увидела подозрительного мужчину. Сначала он преследовал ее, а затем спрятался в кусты. Девушка быстро пошла обратно и предупредила другую маму с коляской, чтобы она туда не ходила.
По описанию мужчине 55-60 лет, высокий, крупного телосложения, одет в синюю куртку, темную шапку и носит сумку через плечо.