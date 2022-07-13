Татьяна Проводина

Жители Рязани смогут задать вопросы представителям городской администрации

Фото с сайта администрации Рязани

Жители Рязани смогут задать вопросы представителям городской администрации.

Встречи-консультации глав структурных подразделений администрации Рязани пройдут в режиме «одного окна». Информация размещена на сайте мэрии города.

Представители руководства города примут заинтересованных горожан 14 июля в филиале ресурсного центра «ДОМ ТОС» по адресу: ул. Михайловское шоссе, д. 91. Рязанцы смогут получить консультации, задать вопросы и обсудить предложения по развитию городских территорий с 17 часов.

Предварительная запись не требуется. Информацию об участии в приёме можно получить в управлении общественных отношений аппарата администрации Рязани по телефонам: (4912) 95-69-15, 95-69-16.

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