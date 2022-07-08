Жители Рязани смогут отправить письма и открытки с марками, посвящёнными Дню семьи, любви и верности. Марки поступили в центральное почтовое отделение Рязани в День семьи, любви и верности – 8 июля. На марке изображена ромашка, которую считают символом этого праздника.

Жители Рязани могут отправить письма с этими марками своим родным и близким людям.

Дополнительно к выпуску почтовых марок изданы конверты первого дня и изготовлен штемпель специального гашения для Рязани.

Любой желающий сможет сегодня поставить оттиск штемпеля на почтовых отправлениях в отделении почты 390000 по адресу г. Рязань, ул. Почтовая, д. 49.

Уже на следующий день штемпель отправится в Музей связи им. А.С. Попова в г. Санкт-Петербург на хранение. Таким образом, погашенные им марки могут впоследствии стать коллекционной ценностью.