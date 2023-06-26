Жители Рязани могут напрямую пообщаться с ведущими врачами региона

В Рязани на базе штаба общественной поддержки «Единой России» проходят регулярные встречи ведущих рязанских врачей со всеми желающими. В свободной форме обсуждаются актуальные темы, связанные со здоровьем.

Очередная встреча в рамках проекта «Доктор говорит» была посвящена гипертонии. На вопросы представителей старшего поколения ответила врач-кардиолог областного кардиодиспансера Анна Грачёва, – сообщают «Рязанские ведомости».

В планах на текущую неделю — две встречи с врачами. Во вторник, 27 июня, обсудят заболевания печени и желчного пузыря. В среду, 28 июня, поговорят о профилактике, диагностике и лечении злокачественных новообразований кожи.

Начало мероприятий в 18 часов, приглашаются все желающие.

Встречи проходят в штабе общественной поддержки «Единой России» по адресу: Рязань, улица Горького, д. 49А.

Возрастное ограничение 18+