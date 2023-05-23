Вторник, 23 мая, 2023
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Жители Пителинского района написали письмо губернатору в защиту Андрея Гаврилова

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Главу администрации Пителинского района Андрея Гаврилова, напомним, в прошлую пятницу депутаты местной думы отправили в отставку, не желая продлевать с ним контракт. За это решение проголосовали 9 депутатов из 15. В комментариях к соответствующему посту в группе района в соцсети «ВКонтакте» люди выразили несогласие с решением районной думы.

Коллективное письмо жители отправили губернатору и разместили его текст в комментариях на странице главы региона во «ВКонтакте». В нем в частности говорится:

Наш район был унылый, бесперспективный, темный, без дорог, на все обращения были бюрократические отписки. С приходом Гаврилова А.Ю. все изменилось, буквально с первых дней. Он всегда на связи, в соцсетях, он в курсе всех проблем в районе. Он человек слова и дела. Если он пообещал, обязательно выполнит. Итог его руководства очевиден! За пять лет район преобразился! Много важных и добрых, позитивных и креативных изменений произошло в районе под его руководством. Появился свет в поселке и селах, дороги стали ремонтировать, нет мусора, вокруг цветы цветут, арт-объекты появились, пруд, сквер Можаева, уличная библиотека. Стали создаваться крестьянские хозяйства, пришли новые агроинвесторы, появляются рабочие места, строятся новые дома для молодых специалистов. В селах района появились детские и спортивные площадки, благоустроенные места отдыха. Ремонтируются социальные объекты ДК, школы и т.п. Благодаря Гаврилову А.Ю. мы, жители района стали участвовать в программах местных инициатив, мы поверили в себя, в наш район и Гаврилову А.Ю.!»


Люди просят губернатора Павла Малкова разобраться в ситуации и «вернуть им главу».

На обращение здесь же в соцсетях отреагировало министерство по делам территорий Рязанской области. В ответе сказано, что ведомство приглашает жителей на личный прием к министру Фоминой Ж.А. , который можно провести в режиме видеоконференцсвязи из администрации Пителинского района.

Фото из группы Пителинской районной администрации ВКонтакте

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