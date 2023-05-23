Главу администрации Пителинского района Андрея Гаврилова, напомним, в прошлую пятницу депутаты местной думы отправили в отставку, не желая продлевать с ним контракт. За это решение проголосовали 9 депутатов из 15. В комментариях к соответствующему посту в группе района в соцсети «ВКонтакте» люди выразили несогласие с решением районной думы.
Коллективное письмо жители отправили губернатору и разместили его текст в комментариях на странице главы региона во «ВКонтакте». В нем в частности говорится:
Люди просят губернатора Павла Малкова разобраться в ситуации и «вернуть им главу».
На обращение здесь же в соцсетях отреагировало министерство по делам территорий Рязанской области. В ответе сказано, что ведомство приглашает жителей на личный прием к министру Фоминой Ж.А. , который можно провести в режиме видеоконференцсвязи из администрации Пителинского района.
Фото из группы Пителинской районной администрацииВКонтакте
На иконе «Никола Зарайский» из коллекции Рязанского художественного музея проявился лик Святого
В коллекции древнерусского искусства Рязанского художественного музея представлена икона «Никола Зарайский с двадцатью клеймами жития».
Об иконологии произведения, в рубрике «День шедевра» рассказывает старший научный сотрудник музея Мария Киселёва.