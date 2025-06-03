Рязанцы обратились к властям с вопросами благоустройства

Глава муниципального образования Татьяна Панфилова и депутат Рязанской городской Думы Илья Шишкин провели личный прием жителей округа № 13. Основной темой обращения стало благоустройство территорий.

Вместе с начальником городского управления энергетики и ЖКХ Михаилом Палачевым и префектом Московского района Вячеславом Трусовым обсудили возможные решения. Все заявки взяты в работу.

Также, руководитель Центра дополнительного образования «Приокский» Светлана Орлова обратилась с просьбой о наведении порядка на участке, прилегающем к учебному заведению. Согласован план действий: проведение субботника по уборке мусора, демонтаж незаконного вагончика и расчистка территории. Данное обращение взято на контроль.