Жители области обогнали рязанцев в онлайн-гонке

Поселки Рязанской области обошли областную столицу по среднемесячному объему интернет-трафика на одного жителя. К таким выводам пришли специалисты МегаФона, проанализировав обезличенную информацию по передаче данных с базовых станций в Рязанской области.

Лидером по интернет-активности стал поселок городского типа Елатьма Касимовского района. В среднем на клиента оператора в этом населенном пункте ежемесячно приходится свыше 10 ГБ трафика, которого хватит, чтобы просмотреть онлайн 3 фильма в HD качестве. На втором месте – село Коростово Рязанского района, здесь абоненты компании используют порядка 7 ГБ. Замыкает тройку поселок городского типа Павелец Скопинского района, где абонент МегаФона загружает 5 ГБ в месяц. В свою очередь жители Рязани используют значительно меньше интернет-трафика, чем жители в области – всего 3-4 ГБ в месяц на одного абонента.

Для улучшения качества связи и увеличения зоны покрытия специалисты МегаФона усилили сеть четвёртого поколения в рабочем поселке Павелец Скопинского района, рабочем поселке Сапожок Сапожковского района, селе Голдино Михайловского района, поселке городского типа Гусь-Железный Касимовского района, селе Лесное Конобеево Шацкого района и селе Поляны Рязанского района Рязанской области. В результате проведённых работ на сети сельчане смогут выходить в интернет на комфортных скоростях, а также звонить с помощью технологии Voice over LTE (VoLTE). Такие цифровые звонки отличаются от обычных тем, что обеспечивают мгновенное соединение и чистый звук.

«При развитии инфраструктуры в регионе мы уделяем особое внимание малым населенным пунктам, чтобы жители деревень и сел могли пользоваться всеми необходимыми онлайн-сервисами наравне с горожанами. Также, в дополнение к высокоскоростному мобильному интернету, жителям Рязани и областных центров стали доступны домашний интернет от МегаФона на скорости до 700 Мбит/с и цифровое телевидение. Сейчас, при подключении этого предложения, домашний интернет будет предоставляться бесплатно в течении трех месяцев, а пакеты минут и гигабайт мобильного интернета будут значительно увеличены», — рассказала Ольга Лукина, директор МегаФона в Рязанской области.

Реклама: ПАО «МегаФон», ИНН: 7812014560

erid:2VtzquoGFJK