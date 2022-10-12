Жители Недостоево просят убрать искусственные неровности на улице Промышленной

Рязанцы жалуются на немыслимое количество «лежачих полицейских» на улице Промышленной. Пост возмущения появился в группе Подслушано у Водителей Рязани #ПУВР ВКонтакте.

Местный житель обращается к городской администрации с просьбой убрать лишние неровности.

«Через каждые 500 метров, на каждой остановке! Кто вообще это придумал и на каких основаниях? Днём едем еле-еле, до ремонта и то лучше было. Общественный транспорт по ним прыгает, аж позвоночник простреливает. Зачем издеваться над людьми?» – пишет автор публикации.

Георгий Парублев, принимавший участие в приёмке этого отремонтированного участка дороги, ответил в комментарии, что специально инициировал участие сотрудников Госавтоинспекции в приёмке и поднимал вопрос о демонтаже искусственных неровностей. Сотрудник УБГ сообщил, что часть неровностей перенесут на улицу Дачная после проверки контракта. Георгий Парублев пообещал поднять этот вопрос на следующем заседании рабочей группы в мэрии Рязани.

Также в комментариях граждане обратили внимание на отсутствие нормальных ливнёвок и как следствие скопление воды на проезжей части, а также уничтожение зелени вдоль дороги.

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