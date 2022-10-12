Жители Недостоево просят убрать искусственные неровности на улице Промышленной

Рязанцы жалуются на немыслимое количество «лежачих полицейских» на улице Промышленной. Пост возмущения появился в группе Подслушано у Водителей Рязани #ПУВР ВКонтакте.
Местный житель обращается к городской администрации с просьбой убрать лишние неровности.
Георгий Парублев, принимавший участие в приёмке этого отремонтированного участка дороги, ответил в комментарии, что специально инициировал участие сотрудников Госавтоинспекции в приёмке и поднимал вопрос о демонтаже искусственных неровностей. Сотрудник УБГ сообщил, что часть неровностей перенесут на улицу Дачная после проверки контракта. Георгий Парублев пообещал поднять этот вопрос на следующем заседании рабочей группы в мэрии Рязани.
Также в комментариях граждане обратили внимание на отсутствие нормальных ливнёвок и как следствие скопление воды на проезжей части, а также уничтожение зелени вдоль дороги.
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