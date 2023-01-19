Жители Московского района Рязани проведут согласованный мэрией пикет в защиту Комсомольского парка

На улице Новаторов в Рязани состоится пикет, организованный инициативной группой жителей в защиту Комсомольского парка. Мероприятие численностью до 200 человек согласовано администрацией города.

Пикет против незаконной точечной застройки пройдёт 21 января с 11 до 13 часов возле футбольной площадки. В ходе мероприятия будут собирать подписи для обращения к руководству области и города.

Организаторы предложили для согласования несколько вариантов места и времени проведения мероприятия. Изначально планировали провести пикет возле входа в Комсомольский парк у дома 6 по улице Новаторов.

В итоге городская мэрия согласовала пикет у футбольной площадки в Комсомольском парке.

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