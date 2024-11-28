Жители Липецка останутся без отопления: список адресов

В четверг, 28 ноября, в центре и на окраине Липецка временно отключат отопление, пишет издание « МОЁ! ».

Причиной отключений станут ремонтные работы на участке магистральной сети в районе улиц Плеханова и Астраханская.

Список адресов, где не будет тепла:

улица Интернациональная, 49, 57, 61, 63, 65;

улица Плеханова: 54, 70а, 72, 78, 80, 82;

улица Архангельская, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26;

улица Астраханская, 9, 13, 15, 15.

Кроме того, отопление отключат в доме №15 по улице Гагарина и доме №19 по улице Силикатная.

Тепла там не будет с 10:00 до 15:00 или 16:00.