Жители Кирицкого сельского поселения просят губернатора Рязанской области о новой пожарной технике

Жители Кирицкого сельского поселения обращаются к губернатору Рязанской области и главе администрации Спасского муниципального района с просьбой приобрести новую и современную технику для тушения пожаров.

Павла Малкова и Игоря Тишина просят закупить специальную технику отечественного производства для пожарной части в селе Кирицы.

«В ночь на 25 июня в посёлке Павловка Кирицкого сельского поселения произошёл сильный пожар. Обошлось без человеческих жертв, в отличие от пожара годичной давности. Тогда погиб мужчина, а многодетная семья осталась без крова», – говорится в обращении.

Жители отмечают, что в Кирицком сельском поселении 15 населённых пунктов. Пожарная машина на базе ЗиЛ 130 эксплуатируется ещё с советских времён, морально и физически устарела. Граждане сомневаются, что она сможет в кратчайшее время прибыть на место пожара.