Жители Касимова обсудили основные проблемы округа с Иваном Бахиловым

«Мы детально обсудили каждый вопрос, наметив пути решения и определив возможные сроки решения. Посетил село Дмитриево, где проинспектировал ход реализации важного проекта муниципальной инициативы. Убедился, что работы ведутся в соответствии с графиком и с соблюдением всех необходимых стандартов качества. В этом году мы реализуем большое количество проектов, и необходим постоянный контроль на всех этапах», — отметил Иван Бахилов.