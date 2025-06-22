Жители Касимова обсудили основные проблемы округа с Иваном Бахиловым

Глава Касимовского округа Иван Бахилов 22 июня встретился с местными жителями. Касимовцы обсудили с Бахиловым ряд вопросов и проблем.
Жителей улицы Горького волновали три ключевых вопроса: канализационная система, необходимость ремонта дорожного полотна и угроза, исходящая от аварийного дерева.
В деревне Балабаново в центре внимания оказалась тема газификации населенного пункта, также жители выразили озабоченность текущим состоянием дороги, затрудняющим проезд и создающим неудобства.
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