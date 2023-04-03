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Понедельник, 3 апреля, 2023
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Жители Ярославля показали худшие ямы в городе

На главнуюНовости мира

Ярославцы рассказали о худших ямах в городе и наиболее разбитых дорогах, сообщило издание 76.RU.

«Пробиты оба колеса — ул. Яковлевкая, дом 7, дорога на Красный бор», — рассказал местный житель.

Другая автомобилистка пожаловалась на проблемный участок на дублере Ленинградского проспекта между ТЦ «Космос» и ТЦ «Звездный».

«Какой кошмар, за что водители платят налоги», — задалась вопросом горожанка Ирина Бакулина.

В список худших дорог также попал участок проспекта Машиностроителей.

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