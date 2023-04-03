Ярославцы рассказали о худших ямах в городе и наиболее разбитых дорогах, сообщило издание 76.RU.

«Пробиты оба колеса — ул. Яковлевкая, дом 7, дорога на Красный бор», — рассказал местный житель.

Другая автомобилистка пожаловалась на проблемный участок на дублере Ленинградского проспекта между ТЦ «Космос» и ТЦ «Звездный».

«Какой кошмар, за что водители платят налоги», — задалась вопросом горожанка Ирина Бакулина.

В список худших дорог также попал участок проспекта Машиностроителей.