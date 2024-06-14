Пятница, 14 июня, 2024

Жители Борок пожаловались мэру Рязани, что на их участках осталась вода после половодья

Автор: 7info7

Опубликовано

На встрече с главой администрации Рязани Виталием Артёмовым 14 июня было рассмотрено несколько вопросов, касающихся благоустройства и земельно-имущественных отношений. Среди них обращение жителей посёлка Борки с проблемой подтопления домов в период весеннего половодья.

Причиной того, что на некоторых участках вода не уходит до сих пор, стало нарушение системы дренажа. Для устранения этого сотрудники МКУ «Управление по делам ГОЧС Рязани» должны будут проконтролировать откачку воды. Профильные специалисты выполнят проектирование дренажной системы, чтобы в следующем году похожей проблемы во время паводков не возникло.

Виталий Артёмов дал все соответствующие распоряжения.

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