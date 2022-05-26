Жители более 1 тыс. домовладений Рязанской области получили возможность пользоваться сетевым газом в рамках догазификации

«Газпром газораспределение Рязанская область» принял от жителей региона 3352 заявки на догазификацию, из них 1070 уже исполнена – газопроводы построены до границ земельных участков. Подключения выполняются по мере готовности домовладений к приему газа. До конца года планируется проложить еще около двух тысяч газопроводов.

«У нас есть объекты, где проложить трубу до границ участка нужно всего 3, 5, 10 метров. А есть сложные проекты, где прокладывать трубу приходится порядка 1500 метров. И при этом проходить железные или автомобильные дороги. Стоимость таких работ для нас, как для исполнителя, — значительная, а для гражданина — бесплатно. Мы призываем жителей региона активнее подавать заявки на догазификацию», — подчеркнул генеральный директор АО «Газпром газораспределение Рязанская область» Леонид Кретов.

Подать заявку на догазификацию можно на сайте АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в разделе «Личный кабинет» https://lk.ryazanoblgaz.ru/ , обратившись в офисы компании по месту жительства (адреса газовых участков можно посмотреть по ссылке — http://www.ryazanoblgaz.ru/about/kontaktnaya-informaciya ), через портал Единого оператора газификации https://connectgas.ru/, Госуслуги, а также в МФЦ. К заявлению необходимо приложить копии правоустанавливающих документов на дом и земельный участок, ИНН, СНИЛС и паспорт, а также ситуационный план.